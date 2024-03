Danni importanti causati dal maltempo anche a Roncadelle: il vento fortissimo che è soffiato fin dalle prime ore di domenica ha letteralmente scoperchiato la copertura del consultorio familiare di Via Enrico Fermi, sede territoriale dell'Asst Spedali Civili. Le raffiche hanno strappato le lastre in lamiera, per circa 100 metri quadrati, che stavano sopra il detto: l'allarme è stato lanciato poco dopo le 8.

Chiuso fino a data da destinarsi

La zona è stata immediatamente presidiata dai carabinieri e interdetta ad ogni avvicinamento: rapido anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno rimosso le lastre pericolanti e rimesso in sicurezza l'area. Ora si ragiona a un pronto intervento per la rimessa in sesto: finché tutto non sarà a posto la struttura resterà chiusa. La conta dei danni (provvisoria) è di decine di migliaia di euro.

Lo riferisce la stessa Asst in una nota: “La direzione sociosanitaria – si legge – comunica la chiusura temporanea della sede di Roncadelle fino a data da destinarsi, a causa di improvvisi danni strutturali dovuti al maltempo. Tutti i servizi erogati sono quindi al momento sospesi. Le attività già programmate saranno riorganizzate in altre sedi vicine, al fine di non interrompere il servizio”.