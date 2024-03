Ponteggi crollati, alberi e plateatici volati via: una domenica da incubo

Numerosi i danni causati dal maltempo anche a Brescia, nella giornata di ieri (domenica 10 marzo) per la quale era stata diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, dal centro funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione. Fin da subito, quindi, la Protezione Civile cittadina aveva attivato i volontari delle varie associazioni, in principal modo il Gruppo Valcarobbio e l’Associazione Paracadutisti, in modo da poter agire prontamente in caso di necessità.



Numerosi sono stati gli interventi effettuati, a seguito delle richieste di aiuto raccolte dalla centrale operativa della Polizia Locale e da quella dei Vigili del Fuoco. A causa delle raffiche di vento anche oltre i 100 km/h, la maggior parte delle operazioni hanno riguardato la rimozione di alberi e di rami caduti su strade e aree pubbliche, la messa in sicurezza di piante pericolanti, di segnaletica stradale e di un plateatico ribaltato. Queste le strade coinvolte: piazza Martiri di Belfiore, via Ugoni, via Montenero, via Cremona, Piazzetta Tito Speri, via Avogadro, via Achille Papa, via Corfù, via Creta, via Lamarmora, via Marconi, Via Palladio, via Pisacane, via Marsala, via Jacopo Robusti il Tintoretto, via Faustino Joli, via Lucio Fiorentini, via Patrocinio, via Giovanni Lipella e via Otorino Villa.



In piazza del Foro l'evento più eclatante e più pericoloso: all'angolo di vicolo Lungo, un ponteggio è rovinato sulle colonne del foro romano e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Fortunatamente, non sembrano esserci stati danni rilevanti all'antico colonnato del Capitolium.

Non solo vento. Quella di ieri è stata la giornata più piovosa dell'anno: i livelli idrometrici dei corsi d’acqua cittadini si sono alzati in modo consistente, ma restano al momento al di sotto del livello della soglia di attenzione.