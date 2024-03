Rapina violenta al supermercato: ladro armato di coltello, commessa ferita

Rapina a mano armata martedì sera al Penny Market di Via Lamarmora a Brescia. A pochi minuti dalle 20, orario di chiusura, un uomo con il volto parzialmente coperto ha varcato la soglia del supermercato, brandendo un coltello: con questo ha minacciato e pure ferito la cassiera che si è trovato di fronte, pur di farsi consegnate i contanti, l'incasso di giornata.

Ferita una commessa

La commessa, 23 anni, sarebbe rimasta ferita a una mano, per fortuna niente di grave: è stata medicata sul posto dai sanitari dell'ambulanza di Bresciasoccorso e poi trasferita in Poliambulanza per accertamenti, ricoverata in codice verde. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri: a dare l'allarme gli stessi dipendenti del negozio.

Il rapinatore si sarebbe avvicinato e allontanato a piedi: da capire se, poco lontano, c'era un complice ad aspettarlo. Non è ancora stato quantificato il bottino, ma si parla di centinaia e centinaia (se non migliaia) di euro. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza, attive sia in negozio che all'esterno.

Sabato un altro episodio

È il secondo episodio complicato in pochi giorni al Penny di Via Lamarmora. Nello stesso supermarket, infatti, anche sabato pomeriggio c'era stato parecchio trambusto: a seminare scompiglio un gruppetto di giovani, pare fossero in 4, che dopo aver afferrato alcune bottiglie di alcolici hanno tentato di celarle sotto i giubbotti per passare dalla cassa senza pagare. Avvistati da una cliente e inseguiti dagli addetti alla sicurezza, sono riusciti a scappare spruzzando spray al peperoncino.