Caos al supermercato: cercano di uscire senza pagare, poi spruzzano spray urticante

Momenti di caos si sono vissuti nel pomeriggio di sabato al supermercato Penny Market di via Lamarmora, a Brescia. A seminare scompiglio un gruppetto di giovani, pare fossero in 4: dopo avere afferrato alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali, hanno tentato di celarle sotto i giubbotti per passare dalla cassa senza pagare.

Non sono però passati inosservati: una cliente li ha visti sottrarre indebitamente la merce e ha dato l’allarme. Una volta scoperti, non sono tornati sui loro passi, anzi: dopo essersi liberati della donna che li aveva pizzicati il flagranza, avrebbero estratto una bomboletta di spray urticante e spruzzato il liquido in direzione dell’addetto alla sicurezza del market per metterlo ko e guadagnarsi così una via di fuga.

Il furto di bottiglie di alcolici per trascorrere la serata si è quindi trasformato in rapina: questo il reato di cui i 4 giovani dovranno rispondere, una volta che saranno individuati dalla polizia. All’arrivo sul posto della pattuglia del reparto Volanti dei ragazzi non c’era infatti più traccia. Le indagini sono in corso: al vaglio dei poliziotti ci sono le immagini delle telecamere del supermercato e della zona.