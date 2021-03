Aperitivi al bancone in zona rossa: bar chiuso e multe per 1.600 euro

Ancora aperitivi vietati in zona rossa nella Bassa Bresciana: dopo i recenti episodi di Borgo San Giacomo e Manerbio, un altro locale è stato sanzionato dai carabinieri, stavolta a Pontevico. Siamo nella piazza principale del paese: è qui che nella giornata di venerdì i militari della locale stazione sono intervenuti multando sia il titolare del bar che i tre clienti presenti in quel momento.

Alla faccia della zona rossa, sorseggiavano tranquillamente un aperitivo al bancone. Sono stati tutti sanzionati con una multa da 400 euro a testa, per violazione delle norme al Dpcm: il totale è di 1.600 euro, barista compreso.

Come da prassi, in casi come questi, per il noto bar di paese è scattata la sanzione accessoria della chiusura immediata dell'attività, per cinque giorni. Ora la palla passa alla Prefettura di Brescia, che potrà decidere se prorogare la serrata, anche per un mese.