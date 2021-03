Aperitivo abusivo al centro commerciale, arrivano i carabinieri: multe per 1.200 euro

Aperitivo abusivo al centro commerciale: è successo a Manerbio, in prossimità dello shopping mall Le Arcate. Diverse le segnalazioni arrivate in questi giorni ai carabinieri della compagnia di Verolanuova, che sono intervenuti giovedì.

Una gazzella della stazione di Manerbio ha intercettato tre persone che, dopo aver acquistato alimenti e bevande, hanno improvvisato un aperitivo violando diverse norme del Dpcm: il rispetto delle misure di distanziamento, l'uso della mascherina e il divieto di consumare nei pressi degli esercizi di ristorazione.

Come da prassi, in casi come questi, sono stati tutti e tre sanzionati: la multa è di 400 euro a testa, totale 1.200 euro, che se pagati in pochi giorni diventeranno 840 euro, 280 euro ciascuno, circa il 30% in meno.