Furti a raffica nelle case: c'è un paese in balia dei ladri

Furti a raffica in paese, in particolare nelle zone di Tavaredo e Fontanelle, a Polpenazze del Garda. Lo riferisce al Giornale di Brescia il vicesindaco Luca Benedetti, che rimarca l'impegno del municipio e della Polizia Locale nel contrasto al fenomeno, ma allo stesso tempo invita chiunque abbia visto qualcosa (o sia stato vittima di una visita sgradita) di segnalarlo immediatamente.

Ladri in azione tra le 16 e le 18

Non è dato sapere quante case siano già state colpite: alcune sarebbero state svuotate, per altre ci sarebbe stato solo un tentativo di furto. Ma sta di fatto che i ladri sono tornati, anche a Polpenazze: potrebbe trattarsi di una sola banda, che in questi ultimi giorni avrebbe agito approfittando del primo crepuscolo (e delle case vuote in orario di lavoro), ossia tra le 16 e le 18.

Episodi simili, purtroppo, sono già stati segnalati in questo periodo anche in altre zone della provincia. L'ondata di furti di novembre ha già colpito, infatti, anche vari paesi della Bassa Bresciana e ancora sul Garda anche Desenzano, dove la scorsa settimana si sono registrati 6 furti in due giorni.