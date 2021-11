Tutto il paese in balia dei ladri: 6 case svaligiate nell'arco di 48 ore

Potrebbe essere una sola la banda di ladri in azione in questi giorni a Desenzano del Garda: ad oggi si conterebbero almeno 6 furti in casa, tra sabato e lunedì e tra il capoluogo e Rivoltella. Al momento non è chiaro quanti di questi siano effettivamente riusciti: di certo è che i banditi hanno colpito nella prima serata di sabato (forse poco dopo le 20) tra Via Allende e Via Rambotti, nella zona della parrocchia di San Zeno e vicino al supermercato Conad, e poi lunedì pomeriggio anche a Rivoltella.

In Via Allende una famiglia ha raccontato a Bresciaoggi di essere stata derubata di ori, gioielli e preziosi: i ladri hanno scavalcato il muretto che dà sulla strada e hanno forzato la porta-finestra, rovistando in lungo e in largo nell'appartamento. Hanno lasciato sul posto un flessibile industriale del peso di una dozzina di chili: stavano cercando una cassaforte che poi non hanno trovato.

Visite sgradite anche a Rivoltella

Nella stessa zona si segnalano altre due case purtroppo visitate. E se ne contano almeno altre tre anche a Rivoltella, tra Via San Zeno e Via Michelangelo: i ladri – come detto forse componenti della stessa banda – sono entrati in azione lunedì intorno alle 18, colpendo tre abitazioni (ma in una di queste, di sicuro, se ne sono andati a mani vuote). Sull'accaduto indagano Carabinieri e Polizia di Stato. Solo pochi giorni fa era stata segnalata un'altra ondata di furti, anche nella Bassa Bresciana.