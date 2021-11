Bassa Bresciana in balia dei ladri: furti e rapine, allarme in 3 paesi

Bassa Bresciana in balia dei ladri: sono giorni (e notti) davvero da dimenticare per i residenti di diversi paesi della pianura. Lo scrive il Giornale di Brescia, che riporta le ultime segnalazioni in particolare a Capriano, Dello e Manerbio. Nel primo caso si sarebbero registrati altri due colpi (riusciti) in casa lo scorso fine settimana, e sarebbe già la quinta volta in meno di un mese.

Colpi a segno anche a Dello e Manerbio

Diversi colpi a segno anche a Dello: alle case svaligiate si aggiungono quelle messe a soqquadro e danneggiate, in cerca di preziosi o contanti. Tra i derubati anche un carabiniere. Infine, Manerbio: ai furti in casa (l'ultimo sabato scorso nella zona industriale) segue anche una rapina, riuscita, alla sala slot di Via San Martino del Carso.

Sarebbe entrato in azione un solo rapinatore, all'alba di sabato: con il volto coperto e armato di coltello, ha minacciato la cassiera (in quel momento da sola nel locale) e si è fatto consegnare circa un migliaio di euro, per poi scappare in bicicletta. I carabinieri sono già sulle sue tracce.