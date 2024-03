Veleni nel terreno 20 volte oltre i limiti: per la bonifica servono 70 milioni

Policlorobifenili (i temibili Pcb) ben 10 volte sopra il limite di legge: e ancora tracce significative di boro (addirittura 20 volte oltre i limiti), esaclorocicloesano alfa e nichel. Sono i veleni che scorrono nel sottosuolo della discarica Vallosa di Passirano, un'area da oltre 31mila metri quadrati dove negli anni sono stati interrati più di 440mila metri cubi di rifiuti. I dati resi noti in questi giorni fanno parte dell'ultima relazione di Arpa (la seconda in pochi mesi: la prima era stata diffusa all'inizio dell'anno, sulla base dei dati raccolti in autunno) che ha fatto il punto sulle analisi dei vari piezometri che circondano la discarica, i pozzi da cui vengono prelevati e appunto analizzati i campioni di terreno a rischio contaminazione (che, ricordiamo, in zona è accertata da più di 20 anni, dal lontano 2001).

Inquinamento fino a 17 metri di profondità

Un'altra area bresciana da bollino rosso: l'inquinamento, che raggiungerebbe ormai una quota di 17 metri di profondità, è stato nuovamente riscontrato con i prelievi di Arpa effettuati a febbraio. In quei terreni è stato già eseguito il cosiddetto “capping”, ovvero una impermeabilizzazione del terreno (a più strati) per evitare l'infiltrazione di acqua e la formazione di percolato: una procedura che avrebbe rallentato ma non escluso i rischi di inquinamento, in quanto anche la falda superficiale – come riscontrato nelle analisi – risulta contaminata.

“L'emergenza resta – ha dichiarato al Giornale di Brescia l'assessore regionale all'Ambiente, Giorgio Maione – perché il capping è una misura che può essere considerata solo temporanea. Aspettavamo queste seconde analisi, ora chiederemo al sindaco di Passirano di presentarci il progetto di messa in sicurezza per capire se sia davvero un'alternativa rispetto alla bonifica”. Bonifica o messa in sicurezza che sia, per l'ex discarica potrebbero servire fino a 70 milioni di euro: “Chiederemo allo Stato le risorse necessarie”, chiosa l'assessore Maione.