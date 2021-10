Figlio muore a 20 anni, lei scompare nel nulla: sono ore d'angoscia

La stanno cercando in lungo e in largo, in tutto il paese e oltre: di lei, purtroppo, non si hanno notizie ormai da più di 24 ore. Sono ore di ansia infinita tra Manerba e San Felice del Benaco: è qui che è stata vista l'ultima volta la 43enne Paola Tonoli, scomparsa mercoledì sera intorno alle 23.30 dalla casa dei genitori, che aveva raggiunto insieme alla sorella. Si sarebbe allontanata improvvisamente lasciando a casa sia la giacca che il cellulare.

L'appello condiviso dai familiari

L'appello lanciato dai familiari (e condiviso da centinaia di utenti su Facebook) è stato pubblicato anche sui canali istituzionali del Comune: “Paola Tonoli è scomparsa verso le 23.30 da Via San Fermo, zona Cts – si legge – La sua famiglia è molto preoccupata, se qualcuno l'avesse vista chiami subito questo numero: 349 1795427. E' vestita con una felpa nera, pantaloni verdoni, scarpe da ginnastica nere. Rispetto alla fotografia diffusa ha i capelli più corti, con un ciuffo da ragazzo, ed è dimagrita. E' a piedi, non ha il telefono con se”.

Pochi mesi fa la scomparsa del figlio

La donna è scomparsa in una zona abitata, vicino al centro storico ma anche a un'area boschiva e al lago. Dopo ore e ore di estenuanti ricerche a terra, le squadre si sarebbero dirette verso la zona a lago. Al momento le operazioni sono coordinate dai carabinieri di Salò, ma sono già in azione anche gli agenti della Polizia Locale e uomini e mezzi di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera. La preoccupazione è tanta: Paola Tonoli da tempo non stava bene, da quando la scorsa estate aveva perso il figlio Samuele Freddi, scomparso a soli 20 anni.