San Felice: scomparsa Paola Tonoli, ritrovati scarpe, pantaloni e borsetta

San Felice del Benaco. Continuano le ricerche della 43enne Paola Tonoli, scomparsa mercoledì sera intorno alle 23.30 dalla casa dei genitori, che aveva raggiunto insieme alla sorella. Si sarebbe allontanata improvvisamente lasciando a casa sia la giacca sia il cellulare.

Venerdì mattina sono stati ritrovato i pantaloni della donna, nella zona della Baia del Vento. Poco distante, nel tratto verso il promontorio di San fermo, sono stati invece rinvenute scarpe e borsetta. Nella giornata di ieri si sono concluse le ricerche via terra; adesso si stanno perlustrando le acque del lago.

Pochi mesi fa la scomparsa del figlio

La donna è scomparsa in una zona abitata, vicino al centro storico ma anche a un'area boschiva e al lago. Dopo ore e ore di estenuanti ricerche a terra, le squadre si sarebbero dirette verso la zona a lago. Al momento le operazioni sono coordinate dai carabinieri di Salò, ma sono già in azione anche gli agenti della Polizia Locale e uomini e mezzi di Vigili del Fuoco e Guardia Costiera. La preoccupazione è tanta: Paola Tonoli da tempo non stava bene, da quando la scorsa estate aveva perso il figlio Samuele Freddi, scomparso a soli 20 anni.