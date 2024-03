Abbondanti nevicate in montagna, poi il bianco risveglio

Non solo pioggia e forte vento in pianura (con tanti danni: qui tutte le foto). La domenica appena trascorsa ha portato abbondanti nevicate sulle montagne bresciane, dove si sono registrati accumuli per decine di centimetri.



Al Maniva è stato però necessario chiudere gli impianti a causa delle forti raffiche, ma la giornata di oggi è iniziata all'insegna di un bianco spettacolo, con gli impianti di risalita che ora potranno restare aperti fino a pasqua, temperature permettendo.



Sempre nel comprensorio del Maniva Ski, si potrà ora usare anche la nuova seggiovia Zocchi, che porta all'omonima pista nera: è in grado di spostare 1.200 persone ogni ora. La struttura era stata completata già da tempo, in vista della stagione invernale, ma il via libera per l'avviamento e l'utilizzo pubblico è arrivato solo negli ultimi giorni.