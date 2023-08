Due motoscafi a folle velocità dove morirono Greta e Umberto

Beccati dalla Guardia Costiera alla velocità di 25 nodi: di notte (quando il limite è di 5 nodi) e nello stesso golfo, a Salò, dove due anni fa persero la vita Greta e Umberto, anche a causa della velocità con cui vennero travolti. I due diportisti indisciplinati sono stati intercettati dagli uomini del comando salodiano in due distinte attività di pattugliamento svolte nei giorni a ridosso di Ferragosto. Entrambe le imbarcazioni erano state avvistate dal lungolago e poi fermate dopo un breve inseguimento con i mezzi navali della Guardia Costiera.

Il sistema di rilevamento della velocità

Per tutte e due le volte è stato rilevato il superamento di 5 volte il limite di velocità notturno previsto della legge, che come detto di notte è imposto a 5 nodi su tutto il lago di Garda. Le velocità vengono rilevate dai mezzi della Costiera grazie al sistema "Radar Arpa", installato a bordo delle imbarcazioni: è uno strumento di navigazione marittima studiato per evitare collisioni ma che, allo stesso tempo, riesce in tempo reale a fornire velocità, rotta e punto minimo di avvicinamento.

Dall'inizio della stagione sono già più di 370 le sanzioni amministrative elevate dai guardiacoste sul lago di Garda, la maggior parte delle quali per violazioni delle norme relative alla sicurezza della navigazione (limiti di velocità, evoluzioni pericolose, navigazione in zone riservate alla balneazione).