Paese sotto shock per la morte di Matteo: era il papà di 5 figli

Prima l'arresto cardiaco, poi l'emorragia celebrale: una botta tremenda che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Non è sopravvissuto alle conseguenze del malore che lo ha colto all'improvviso mentre giocava a calcetto con gli amici, martedì sera al campetto del centro sportivo di Via Franciacorta a Rovato: si è accasciato a terra durante un'azione di gioco, sotto gli occhi increduli degli amici (che hanno provato a rianimarlo con il defibrillatore mentre aspettavano i soccorsi) e della moglie. Ricoverato d'urgenza al Civile, trasferito in ospedale in elicottero, Matteo Ferrecchia è morto nelle ore successive.

Il dolore di moglie e figli

La salma è già stata riconsegnata alla famiglia, che ha così potuto organizzare i funerali: saranno celebrati sabato pomeriggio (ore 15) a Tagliuno, frazione di Castelli Calepio dove Matteo abitava con la moglie Carmela e i suoi 5 figli, la più piccola nemmeno 2 anni, il più grande appena adolescente. Matteo Ferrecchia, 42 anni, lavorava per la Itg srl di Palazzolo sull'Oglio, azienda specializzata nella produzione di guarnizioni e tubi flessibili, di cui era responsabile di magazzino.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia, anche da parte dell'amministrazione comunale di Castelli Calepio: “Un tragico incidente ha colpito la nostra comunità – scrive l'assessora Elena Pagani –. Ci sono notizie che lasciano disarmati. Ci stringiamo attorno al dolore della moglie e della famiglia”.