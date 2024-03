È morto in ospedale Matteo Ferrecchia: il 43enne era stato colpito da un malore mentre stava giocando a calcetto a Rovato, presso il centro sportivo di Via Franciacorta 1, in località Basciarelli. Padre di cinque figli, viveva a Castelli Calepio, nella Bergamasca.

È successo verso le 20 di ieri, martedì 12 marzo. Ferrecchia stava facendo una partitella in un campo all'aperto in compagnia di alcuni amici, quando si è accasciato al suolo probabilmente a causa di un arresto cardiaco. E' stato rianimato dai sanitari, accorsi a bordo di un’ambulanza, e poi trasferito in ospedale con l'elisoccorso: ricoverato in condizioni drammatiche, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.



Alla scena ha assistito anche la compagna, che si è sentita male per il forte shock ed è stata a sua volta presa in cura dal 118. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e Pieritalo Bosio, assessore alla sicurezza del comune franciacortino.