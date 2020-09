La furia del vento si abbatte sul Sebino: tromba d'aria alta 15 metri

In una settimana si è passati dal sole e dalle temperature gradevoli al brutto tempo e all'aria decisamente fresca, al di sotto addirittura delle medie stagionali. In occasione dell'arrivo dell'autunno, la provincia di Brescia deve fare i conti con il maltempo e, purtroppo, qualche danno.

Se nella serata di giovedì a preoccupare era stata la forte pioggia, in particolare in Franciacorta (con strade, cantine e garage allagati) e la Valletrompia, nel primo pomeriggio di venerdì è stato il forte vento a spaventare diversi Comuni lungo la sponda bresciana del Sebino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A pagare il conto più salato è stato il centro di Iseo, dove sono caduti diversi alberi, è stato scoperchiato il tetto dell'edicola di via Bonardi (la lamiera ha colpito un palo della luce, che è caduto su un'auto in sosta) e sono state danneggiate diverse coperture. La furia del vento si è abbattuta anche in altri Comuni, fino a Pisogne, e i Vigili del Fuoco sono stati costretti a intervenire per liberare ostacoli e svuotare locali allagati. In tutto ciò, nel lago tra Montisola e Marone si è pure formata una tromba d'aria alta addirittura 15 metri, molto ben visibile dalla terraferma. Fortunatamente il turbine si è dissolto senza creare danni sulla costa, e senza toccare alcuna imbarcazione.