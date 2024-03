Torta alla marijuana in azienda: 4 operai intossicati, 3 sono in ospedale

Si sono sentiti male in quattro, uno di loro ha perso addirittura conoscenza ed è stato ricoverato in codice rosso al Civile (allarme rientrato in poche ore): tutto questo per un dolce alla marijuana condiviso in pausa pranzo in azienda. È successo nel primo pomeriggio di martedì in una ditta di Mairano affacciata sulla Provinciale: è da qui che poco prima delle 15 sono partite le chiamate al 112 per i quattro operai che si stavano sentendo male.

Il più giovane di 23 anni, il più anziano di 35: altri due di 24 e 28. Tre su quattro sono finiti in ospedale: il più grave, che era pure svenuto, è stato ricoverato in codice rosso, gli altri due in codice verde (uno sempre al Civile, l'altro a Manerbio). Il quarto operaio stava già meglio dopo le prime cure e ha rifiutato ulteriori accertamenti. Sul posto l'automedica e ambulanze dei volontari di Roncadelle e di Trenzano.

La torta alla marijuana

Il mea culpa di chi ha portato la torta ha svelato subito il mistero dell'intossicazione pomeridiana: niente dispersione di fumi o sostanze, niente ingestioni sbagliate. Semplicemente, così pare, una dose troppo forte di “erba” nel dolce mangiato a fine pasto. A detta degli stessi protagonisti, non si sarebbe nemmeno trattato di marijuana “vera”, ossia quella illegale, ma di cannabis “light”, quella in libera vendita perché a basso contenuto di thc (il principio attivo che fa “sballare”). Ma le dosi forse erano esagerate lo stesso.