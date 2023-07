Morto a 45 anni dopo il dentista: è stata eseguita l'autopsia

Non solo l'autopsia, eseguita martedì: sul corpo di Luigi Floretta, il 45enne di Bolzano morto in ospedale a Brescia a poche ore da un intervento a cui si era sottoposto in uno studio dentistico della città, saranno effettuati ulteriori accertamenti anche di tipo istologico (per la ricerca di eventuali patologie) e tossicologico. In attesa degli esiti dell'autopsia, che non sono ancora stati resi noti, la salma verrà poi riconsegnata ai familiari ma con il divieto - per ora - alla cremazione.

Morto in ospedale dopo il dentista

Luigi Floretta era a Brescia per un intervento (programmato da oltre due mesi) di estrazione di alcuni denti, che dovevano essere sostituiti da altrettanti impianti. Secondo quanto ricostruito, le sue condizioni sarebbero precipitate una volta terminati gli effetti della sedazione: avrebbe perso i sensi e per questo subito trasferito al Civile, in gravissime condizioni. Non si riprenderà più e morirà solo poche ore più tardi.

Anche sulla tempistica della chiamata al 112 sono in corso gli accertamenti degli inquirenti. Per la morte di Floretta, la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: ad oggi risultano indagati il dentista titolare dello studio, una sua collega odontoiatra presente al momento dell'operazione, l'anestesista.