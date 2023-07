Morto dopo l'operazione dal dentista: 3 indagati per omicidio colposo

Ci sono tre indagati per la morte di Luigi Floretta, 45 anni di Bolzano, morto al Civile di Brescia a poche ore da un intervento di estrazione di alcuni denti in uno studio dentistico della città: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, nell'elenco degli indagati ci sono il dentista titolare dello studio dove si è svolto l'intervento, l'odontoiatra che ha seguito le operazioni, l'anestesista esterno intervenuto quel giorno.

A seguito del decesso di Floretta i carabinieri del Nas - il Nucleo antisofisticazione - sono intervenuti per sequestrare la cartella clinica del 45enne oltre ad altri vari accertamenti nella clinica odontoiatrica bresciana. La Procura ha poi disposto l'autopsia, che verrà eseguita martedì.

L'intervento e il decesso

Luigi Floretta doveva essere sottoposto all'estrazione di alcuni denti, operazione preparatoria all'installazione di una protesi: un intervento programmato da più di due mesi. Secondo quanto ricostruito, le sue condizioni sarebbero precipitate una volta terminati gli effetti della sedazione: avrebbe perso i sensi e per questo subito trasferito al Civile, in gravissime condizioni. Poche ore più tardi il decesso: la famiglia ha già chiesto che venga fatta chiarezza.