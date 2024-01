Terrificante frontale, auto si spezza in due: ragazzo vivo per miracolo

Le immagini dell’incidente sono terrificanti: mostrano una Volkswagen Golf che è stata letteralmente spezzata in due dopo il violento impatto. La parte posteriore ancora sulla carreggiata, quella anteriore è finita sulla rampa della svincolo di Carpenda di Vobarno della 237bis. È andata bene al giovane ragazzo che era alla guida,un 23enne di Odolo: è uscito con le sue gambe dalle lamiere e poi è stato portato per accertamenti alla clinica Poliambulanza di Brescia. Davvero salvo per miracolo.

È andata peggio al 28enne di Poncarale che era alla guida della Fiat Punto coinvolta nel frontale: estratto dalle lamiere e poi trasferito d’urgenza in ospedale a bordo dell’elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dello spaventoso incidente è al vaglio della polizia stradale di Desenzano che si è occupata dei rilievi del caso: stando a una primissima ricostruzione, all’origine dello schianto, avvenuto prima dell'alba di Ieri (sabato 27 gennaio), ci sarebbe un sorpasso azzardato. L’impatto tra le due auto è stato devastante: la Punto si è schiantata contro il guardrail, la Golf avrebbe ‘preso il volo’ per poi centrare una cuspide e spezzarsi in due. Salvo come detto il 23enne alla guida: per lui, oltre a un comprensibile forte shock, traumi non di grave entità.