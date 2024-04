Schianto in tangenziale: auto si ribalta e finisce tra gli alberi

Un ragazzo di 23 anni è stato ricoverato, con traumi seri ma non gravi, alla clinica Poliambulanza di Brescia, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel cuore della notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, lungo la tangenziale Ovest.

Stando a una prima ricostruzione, il 23enne ha perso il controllo dell’auto, per cause da chiarire, finendo per ribaltarsi tra gli alberi che costeggiano il tratto di tangenziale compreso tra via Serpente e via Fornaci.

Per soccorrere il 23enne sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia e un’ambulanza di Roncadelle Soccorso. Come detto, per il giovane, per fortuna, nulla di grave. I rilievi dell’incidente avvenuto a due ore di distanza da quello di Palazzolo, che ha coinvolto 5 giovanissimi, sono stati affidati alla polizia stradale.