Schianto auto-camion in tangenziale: un ferito e caos traffico

Un altro incidente si è verificato lungo la 237 Ter, la cosiddetta tangenziale della Val Sabbia, lungo la quale, venerdì 14 luglio, aveva perso la vita la 62enne Tamara Nehrych. Lo schianto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì 24 luglio: un’auto e un camion si sono scontrati, per cause al vaglio della polizia stradale, nei pressi della galleria La Garda, in territorio di Vobarno.

Per fortuna, non si registrano feriti gravi: solo uno dei due giovani (hanno 17 e 19 anni ) che viaggiavano a bordo della macchina ha riportato seri traumi ed è stato trasportato in ospedale. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata, in codice rosso, poco dopo le 7.30 e sul posto sono sopraggiunte, a sirene spiegate, un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Il ragazzo ferito, dopo le prime cure, è stato portato all’ospedale di Gavardo e poi ricoverato codice giallo.

I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, che si sta occupando anche di gestire la viabilità . Parecchi i disagi per il traffico: la strada non è stata chiusa, ma durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente si sono formate code, soprattutto in direzione di Salò.