Le lacrime per mamma Tamara, morta in un tragico incidente

È la 62enne Tamara Nehrych la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato poco dopo le 13 di ieri, venerdì 14 luglio, lungo la 237 Ter a Villanuova sul Clisi. La donna stava percorrendo la tangenziale della Valsabbia in direzione di Vobarno, paese dove abitava con il marito e il figlio, al volante di una Volkswagen Polo quando, per cause da chiarire, ha invaso l’opposta corsia, finendo per scontrarsi frontalmente con un camion. Il conducente del mezzo pesante avrebbe provato a evitare l’impatto, ma i suoi sforzi sono stati, purtroppo, inutili.

L'incidente

Uno schianto violentissimo che ha sbalzato l’utilitaria della 62enne, di origine ucraina ma di casa da molti anni nel Bresciano, all’indietro per decine di metri. La macchina dei soccorsi si è mossa tempestivamente: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza dei volontari di Garda. Tutto inutile, purtroppo: per la povera Tamara non c’era più nulla fa fare. La salma della donna è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale a Civile, a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.

Anche l’uomo di 55 anni che guidava il camion è stato portato in ospedale, a Gavardo, per le cure del caso e poi dimesso. Le cause all’origine della sbandata improvvisa, avvenuta tra le gallerie “Guarda” e “Montecastello”, sono al vaglio della polizia stradale. La tangenziale è stata chiusa fino alle 17.30, con inevitabili ripercussioni sul traffico che è stato gestito dalla polizia locale della Valsabbia.

Il cordoglio del paese

Tutta la comunità di Vobarno in queste ore si ta stringendo attorno al marito della povera Tamara, molto noto e stimato in paese, e al giovane figlio. Originaria della cittadina ucraina di ?ernivci, la 62enne viveva nel Bresciano da oltre 15 anni e lavorava come operaia per una ditta di pulizie.