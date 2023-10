Incidente auto-moto: Piercarlo è morto all'ospedale Civile

Ancora sangue sulle strade bresciane: Piercarlo Ferrari è morto in ospedale nella notte. Era ricoverato in gravissime condizioni al Civile a seguito del terribile incidente in cui è rimasto coinvolto, domenica sera in Via del Risorgimento a Urago Mella. In sella alla sua moto si è schiantato con una Peugeot 208 in manovra: sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia Locale di Brescia, a cui sono stati affidati i rilievi.

Illeso il conducente della vettura, 56 anni: Piercarlo Ferrari, 52, è stato invece sbalzato sull'asfalto e non ha più ripreso conoscenza. Rianimato a lungo, prima dai passanti e poi dai sanitari, è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Roncadelle, che hanno poi provveduto al trasferimento d'urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Morto nella notte in ospedale

Qui purtroppo è spirato nella notte: troppo gravi le ferite riportate. Come da prassi, in casi come questo, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. La salma di Ferrari, che abitava in città, rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. È la seconda vittima in poche ore nel Bresciano, dopo il 58enne Sergio Gatti deceduto domenica mattina a Lavenone: sono già più di 50 i morti sulle strade nel 2023, tra cui 28 motociclisti.