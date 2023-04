Frontale sulla Provinciale, gravissima un'estetista: vita appesa a un filo

Sono disperate le condizioni della 47enne di Moniga che, domenica 2 aprile, è rimasta coinvolta nel terribile incidente avvenuto sulla Strada provinciale 11, in territorio di Mazzano, a poco meno di 2 chilometri dall'imbocco della Tangenziale Sud per la città. La donna, di professione estetista, lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Civile di Brescia: è in coma da giorni e le speranze che si risvegli sarebbero ridotte al lumicino.

Parenti e amici sono appesi a un sottilissimo filo di speranza, mentre i medici del nosocomio cittadino starebbero valutando il dà farsi e tutta Moniga fa il tifo per lei.

Il tremendo schianto nella serata di domenica: la Lancia Ypslion guidata dalla donna si è scontrata frontalmente con una Opel Crossland che viaggiava nella direzione opposta, per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Brescia. Dopo il violento impatto, entrambe le auto sono finite fuori strada e ridotte ad un ammasso di lamiere.

All'arrivo dei soccorsi la 47enne era già priva di sensi: trasferita d'urgenza al Civile da un'ambulanza e poi ricoverata in Rianimazione, con riserva di prognosi, le sue condizioni sarebbero peggiorate nel pomeriggio di lunedì 3 aprile.

Le due persone che viaggiano sulla Opel, un uomo di 58 anni e una donna di 52, sono invece stati trasferiti alla Poliambulanza in condizioni non serie dalle autolettighe del Cosp Bedizzole e della Croce Bianca di Brescia, entrambi ricoverati in codice giallo.