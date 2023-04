Schianto frontale sulla Provinciale: donna gravissima al Civile

Sono gravissime le condizioni della donna di 52 anni rimasta coinvolta nell'incidente di domenica sera sulla Strada provinciale 11 (Tangenziale Sud), in territorio di Mazzano: per cause ancora in corso di accertamento - i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale - intorno alle 19.30 due vetture si sono scontrate frontalmente, una Lancia Ypsilon e una Opel Crossland, finendo fuori strada e ampiamente danneggiate.

Sta lottando per la vita

Ad avere la peggio, come detto, una donna di 52 anni: all'arrivo dei soccorsi era già priva di sensi, è stata trasferita d'urgenza al Civile da un'ambulanza di Soccorso Pubblico Calcinato, ricoverata in Rianimazione e con riserva di prognosi. In nottata non era ancora stata dichiarata fuori pericolo. Nello schianto coinvolte anche altre due persone: un uomo di 58 anni e una donna di circa 50,

trasferiti alla Poliambulanza in condizioni non serie dalle ambulanza del Cosp Bedizzole e della Croce Bianca di Brescia, entrambi ricoverati in codice giallo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, a supporto delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. La strada è rimasta chiusa al traffico per almeno due ore. L'incidente a poco meno di 2 chilometri dall'imbocco della Tangenziale Sud per la città: le due vetture viaggiavano in direzione opposta, una verso Brescia e l'altra verso il lago di Garda