Il dramma di Massimiliano, morto a 47 anni: lascia moglie e figli piccoli

Ci sarebbe un colpo di un sonno, oppure un malore improvviso all'origine del drammatico incidente che è costato la vita a Massimiliano Orlandi, l'operaio bresciano di 47 anni che giovedì mattina stava tornando a casa, a Corzano, dopo aver appena concluso il turno di notte in fabbrica, a Passirano. Lungo la Strada provinciale 19, in territorio di Travagliato, si è consumata la tragedia: Orlandi, a bordo della sua Fiat Punto, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un furgone che viaggiava in direzione opposta. Purtroppo non c'è stato niente da fare.

Solo lievi ferite per i due operai (di 35 e 40 anni) a bordo del mezzo di lavoro. Sul posto, oltre all'automedica anche due ambulanze, la Polizia Stradale per i rilievi, i Vigili del Fuoco del comando provinciale. Da una prima ricostruzione sembra certo che Orlandi abbia perso i sensi alla guida: non si sarebbe nemmeno accorto dell'incidente, sull'asfalto neanche il segno di una frenata.

Dramma in famiglia: lascia moglie e figli piccoli

La salma riposa alla Casa del commiato Mombelli di Chiari: i funerali saranno celebrati sabato mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di Travagliato. E' qui che Orlandi era nato e cresciuto, anche se da ormai da oltre un decennio abitava a Corzano, dove si era trasferito con la moglie Durdica. Insieme si erano costruiti una famiglia e un futuro: oltre all'amata moglie, piangono il loro papà anche i figli piccoli Mattia (11 anni) e Chloe (3 anni).

E' da loro che stava tornando, giovedì mattina all'alba. La moglie l'ha aspettato per un po', prima di preoccuparsi e chiedere aiuto. A metà mattina la tragica conferma. Il 47enne, oltre a moglie e figlia, lascia anche la madre Teresa e la sorella Federica. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore ai familiari.