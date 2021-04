Incidente a Travagliato: morto Massimiliano Orlandi, 47enne di Corzano

È il 47enne di Corzano Massimiliano Orlandi l'automobilista deceduto nel terribile incidente stradale, avvenuto giovedì mattina sulla Provinciale 19 a Travagliato.

Stando a una prima ricostruzione fornita dalla Stradale, Orlandi avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua auto, invadendo l'opposta corsia di marcia, forse colpito da un colpo di sonno (aveva appena finito il turno di lavoro in un'azienda di Passirano). In quegli attimi, purtroppo, stava sopraggiungendo un furgone, che non ha potuto fare nulla per evitare il violento frontale.

L'impatto è stato devastante e il soccorso medico non ha potuto far nulla per il 47enne, morto sul colpo nel momento dello schianto.