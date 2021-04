Travagliato, incidente stradale sulla Provinciale: un morto e due feriti

Tragico schianto frontale giovedì mattina, verso le 6.30, sulla Provinciale 19 a Travagliato. Per cause ancora da accertare, un furgone e un'utilitaria si sono scontrate frontalmente. Pesantissimo il bilancio: morto un 47enne, feriti un 35enne e un 40enne.

Per i soccorsi, oltre alle ambulanze del 118, sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e la Stradale. La Sp19 è stata chiusa: per chi arriva dalla Corda Molle, è stata istituita una deviazione verso Azzano Mella. In direzione opposta si è invece obbligati a tornare indietro.