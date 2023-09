Tragico schianto in moto: il paese in lutto per la morte di Luca

Tutta la comunità di Paitone è sotto shock per la tragica scomparsa del 28enne Luca Colosio. Vittima di un incidente stradale mentre, in sella alla sua moto, percorreva via Garibaldi a Nuvolento, la sua vita si è spezzata in pochi istanti, nella tarda serata di domenica 24 settembre. Sbalzato sull'asfalto e poi verso il guardrail, per lui non c’è stato più nulla da fare: è morto sotto gli occhi dell’amico che viaggiava sulla due ruote insieme a lui, in direzione di Salò.Â

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia stradale, la moto di Colosio si è schiantata contro una Lancia Ypsilon guidata da un 79enne che viaggiava nella direzione opposta. Ancora da capire le cause all’origine dell’incidente e le eventuali responsabilità . Al vaglio ci sono anche le testimonianze dell’automobilista e del 28enne che era sulla moto insieme alla vittima: entrambi se la sarebbero cavata con ferite non gravi e sono stati ricoverati alla clinica Poliambulanza di Brescia e all’ospedale di Gavardo.

L’autorità giudiziaria non ha disposto l’autopsia: la salma riposa alla Domus Aurora di via Vaglia a Gavardo ed è già stata fissata la data dei funerali. La cerimonia funebre si terrà alle 15 di dopodomani (mercoledì 27 settembre) nella chiesa parrocchiale di Paitone. Â

Nato e cresciuto a Paitone, Luca lascia nel dolore la compagna Jessica, i genitori (mamma Simonetta e papà Marco) e la sorella Paola. Aveva studiato al Cfp Zanardelli di Desenzano, indirizzo elettronica. "Una persona meravigliosa: un ragazzo solare e un grande lavoratore. Ci mancherà molto", si legge tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social.Â

