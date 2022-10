Morta nell'incidente in moto: il fidanzato di Laura è stato assolto

Era stato un atto dovuto, dopo l'incidente: aveva visto morire la sua fidanzata ed era stato poi indagato nell'ambito dell'inchiesta per omicidio stradale. Ora l'attesa perizia cinematica ha escluso ogni sua responsabilità: ovvero, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto con l'automobile, uno schianto che costerà la vita a Laura Rossi, 24 anni. Per la cronaca, la conducente dell'auto coinvolta nel sinistro - anche lei indagata per omicidio stradale - aveva patteggiato un anno di reclusione, con ritiro della patente.

L'incidente

Tutto successe nel primo pomeriggio del 15 settembre di quattro anni fa. Nel primo pomeriggio il fidanzato di Laura Rossi - oggi 30enne - la passò a prendere per raggiungere alcuni amici. La motocicletta Kawasaki del giovane, stava percorrendo Via Ghislandi a Roncadelle quando, prima di immettersi in tangenziale, si scontrò con una Volkswagen Polo guidata da una ragazza.

Impatto violentissimo, e purtroppo inevitabile. Nello scontro Laura Rossi fu sbalzata dal sellino, e si schiantò a terra dopo aver urtato un cartello stradale. Inutile ogni tentativo di soccorso: la 24enne morì sul colpo.