Padre di famiglia investito: disposta l'autopsia, un indagato per omicidio stradale

Disposta l'autopsia, un indagato per omicidio stradale: sono questi gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di venerdì sera a Castel Mella, lungo la Sp5, in quel tratto Via Quinzano. È qui che ha perso la vita il 48enne Francesco Squillacioti, da tutti conosciuto come Franco, originario di Riardo (provincia di Caserta) ma da tempo residente nel Bresciano. Poco dopo le 19 è stato investito da una Renault Megane, guidata da un 40enne di origini senegalesi: a seguito dell'impatto è stato ricoverato d'urgenza al Civile, dove purtroppo è spirato sabato mattina.

Indagini per omicidio stradale

La Procura di Brescia, come da prassi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: le indagini sono state affidate alla Polstrada di Desenzano, intervenuta per i rilievi. Il 40enne alla guida della Megane, come detto, è stato iscritto nel registro degli indagati: subito dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso e ha allertato il 112. Dipendente della Poli-Tape Italia di Castel Mella, Squillacioti stava tornando a casa a piedi dopo il lavoro: insieme a lui c'era la giovane moglie, solo sfiorata dalla vettura in transito. Ad oggi non ci sarebbero elementi per pensare al coinvolgimento di altri veicoli.

Il dolore dei familiari di Franco

Nel Bresciano sono arrivati anche i parenti di Squillacioti: oltre a moglie e figli, lascia nel dolore anche i fratelli, la sorella e il padre. Nato e cresciuto nel Casertano, così lo ricordano dal suo paese d'origine: “In questo luttuoso momento nessuna umana parola può lenire il dolore di moglie, figli e familiari, ma possa essere per loro di conforto la vicinanza di quanti hanno conosciuto e apprezzato il loro congiunto, che lascia un positivo e indelebile ricordo nella nostra comunità”, si legge in una nota a firma del sindaco e dell'amministrazione comunale di Riardo.