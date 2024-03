Travolto mentre attraversa la strada, muore in ospedale

Al momento l'unica certezza è che Francesco è stato investito da una Renault Megane, ed è spirato in ospedale nella mattinata successiva. L'incidente mortale si è verificato nella serata di venerdì, attorno alle 19, quando la strada Quinzanese era un lungo serpentone di auto in uscita dalla città. Francesco Squillacioti, 48enne residente a Castel Mella ma originario di Riardo, provincia di Caserta, stava attraversando la strada seguito dalla moglie quando un'auto l'ha travolto, scaraventandolo a metri di distanza.

Soccorso da un'ambulanza del Cosp di Flero, l'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni al Civile di Brescia, dove ha trascorso la notte e la mattina successiva in Terapia intensiva, in prognosi riservata. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. I suoi familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Anche la moglie è rimasta coinvolta nell'investimento: toccata dall'auto, è stata soccorsa, visitata e dimessa, in stato di shock per l'accaduto. Già, ma cosa è accaduto veramente? Gli agenti della Polstrada di Desenzano sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, nel quale potrebbe essere coinvolto un secondo mezzo, che potrebbe avere urtato Francesco per primo, senza poi fermarsi a prestare soccorso. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La notizia della morte di Squillacioti, trasferitosi a Brescia per lavoro, operaio per la Poli-Tape Italia, è arrivata presto anche in Campania. Il sindaco di Riardo lo ha ricordato pubblicamente: «Appresa la notizia della tragica e prematura scomparsa di Franco Squillacioti, il Sindaco, a nome personale e dell’Amministrazione comunale, nell’esprimere i sensi del più profondo cordoglio ai familiari, testimonia una particolare vicinanza al cognato Guido Ivan Viscione, titolare della delega speciale per collaborazione e supporto nella elaborazione di proposte finalizzate a rendere maggiormente efficace il ruolo della Protezione Civile Comunale. Franco, per ragioni di lavoro, da anni, risiedeva in provincia di Brescia ed ieri sera al termine dell’orario di lavoro, è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale. In questo luttuoso momento nessuna umana parola può lenire il dolore della giovane moglie, dei figli e dei familiari tutti, ma possa essere per loro di conforto la vicinanza di quanti hanno conosciuto ed apprezzato il loro congiunto, che lascia un positivo ed indelebile ricordo nella Comunità di origine».