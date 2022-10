Investito due volte, lotta per la vita: un automobilista era ubriaco

Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo l'uomo di 45 anni vittima del drammatico incidente di sabato sera a Folzano, in Via Case Sparse in direzione Fornaci: sarebbe stato infatti investito per due volte in pochi attimi, procurandosi dunque ferite gravissime. Attualmente si trova nel reparto di Rianimazione del Civile, con riserva di prognosi.

Trascinato per quasi 20 metri

Il doppio incidente poco prima delle 20 in Via Case Sparse. Il 45enne sarebbe stato centrato prima da una Fiat Punto: sbalzato sul cofano, è finito dall'altra parte della strada dove proprio in quel momento stava transitando una Volkswagen Polo. Colpito una seconda volta, sarebbe stato trascinato per quasi una ventina di metri.

Le condizioni del ferito, come detto, sono parse subito gravissime: sta ancora lottando per la vita in un letto di ospedale. Ma in ospedale sono finiti anche i conducenti dei due veicoli, come da prassi sottoposti ad alcol test: uno dei due è risultato positivo oltre il limite di legge, dunque oltre che per guida in stato di ebbrezza potrebbe essere indagato anche per lesioni stradali colpose.