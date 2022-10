Pedone investito da due vetture: trascinato per diversi metri, è grave

Una strada stretta, senza marciapiede, poco illuminata: qui è avvenuto, nella serata di ieri, un grave investimento di un pedone, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia.

Erano le 19:45 quando, in via Case Sparse, tra Folzano a Fornaci (in città), il pedone stava camminando lungo la stretta strada con in mano due zaini pieni di vestiti. Una prima macchina lo ha investito in pieno, scaraventandolo in alto e facendolo cadere su un secondo veicolo che sopraggiungeva, che lo avrebbe poi trascinato per una ventina di metri.

Il ferito, in gravi condizioni, è stato portato al Civile. In ospedale sono finiti anche i conducenti dei due veicoli, sottoposti ad alcol test. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Stando alle primissime ricostruzioni, tutte da confermare, pare che il pedone al momento dell'investimento stesse camminando in centro alla carreggiata.