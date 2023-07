Incidente in moto con la fidanzata: ragazzo in prognosi riservata

Lo schianto in moto contro il guardrail, poi il 'volo' nella scarpata, e il ricovero d'urgenza in ospedale. Lui non si è ancora svegliato, lei invece è fuori pericolo. A Esine tutti fanno il tifo per la giovane coppia di fidanzati che, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 luglio, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lungo via Leopardi.

Buone notizie sono arrivate dalla clinica Poliambulanza, dove è ricoverata la 17enne: è stata operata d'urgenza a una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il fidanzato, che di anni ne ha 21, si trova in un letto del Civile di Brescia com traumi e ferite che preoccupano i medici: è in coma farmacologico e la prognosi resta riservata.

Insieme stavano rincasando, dopo una serata al bar con gli amici, quando - per cause da accertare - il 21enne avrebbe perso il controllo della due ruote che guidava, che ha finito per invadere l'opposta corsia e poi schiantarsi contro il guardrail. Un impatto violento: il 21enne e la 17enne sono stati sbalzati dalla sella, atterrando poi in una scarpata.