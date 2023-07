Schianto in moto contro il guardrail: gravi due ragazzi

Due ragazzi di 17 e 21 anni sono stati ricoverati, in gravi condizioni, nei nosocomi della città a seguito di una terribile caduta dalla moto.

L’incidente è avvenuto, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 luglio, a Esine. Stando alle prime informazioni trapelate, la due ruote sulla quale viaggiavano si sarebbe schiantata contro un guardrail in via Giacomo Leopardi. Entrambi sbalzati dalla sella, le condizioni dei due giovani sono apparse molto critiche fin dagli istanti successivi al violento impatto.

La chiamata al 112 è scattata poco dopo la mezzanotte: sul posto sono state inviate 4 ambulanze e due elicotteri del 118 decollati da Brescia e da Como. Stabilizzati sul posto, sia il 17enne che il 21enne (entrambi abitano in paese) sono stati trasferiti in eliambulanza e poi ricoverati, in codice rosso, rispettivamente alla clinica Poliambulanza e al Civile di Brescia.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Breno, che avrebbero escluso l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente.