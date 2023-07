Terribile schianto in moto: come stanno i giovani fidanzati

È ancora in Rianimazione, in coma farmacologico, il 21enne alla guida della moto Husqvarna rimasto coinvolto nel brutto incidente di venerdì sera a Esine (era da poco passata la mezzanotte): ma è stato operato e le sue condizioni cliniche sono in deciso miglioramento. Con lui c'era anche la giovane fidanzata, 17 anni: operata a una gamba, non è mai stata in pericolo di vita.

L'incidente in moto

Sono gli ultimi aggiornamenti dalla Poliambulanza di Brescia, dove i due giovani camuni sono ricoverati ormai da più di due giorni. L'incidente, ricordiamo, si era verificato lungo Via Leopardi: insieme stavano rincasando, dopo una serata con gli amici, quando - per cause da accertare - il 21enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo prima nella corsia opposta di marcia e poi contro il guardrail. Entrambi sono stati sbalzati dalla sella e finiti in una scarpata: tutto il paese fa il tifo per loro.