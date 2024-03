Caos traffico, nuovo incidente in tangenziale: code e un ferito in ospedale

Non c'è pace per la viabilità del Basso Garda nella giornata di oggi, lunedì 11 marzo. Dapprima l'incidente verso le 7.30 tra i caselli di Desenzano e Brescia Est dell'autostrada A4 (direzione Milano), che ha causato oltre 7 chilometri di coda. Poi – verso le 11.20, sempre sulla A4 – un altro sinistro si è verificato sulla carreggiata verso Brescia, coinvolgendo un mezzo pesante nel tratto tra Sirmione e Desenzano: anche in questo caso traffico paralizzato per diversi chilometri, mentre un uomo di 49 anni è stato portato in ospedale con ferite non gravi.

Infine, l'incidente sulla Strada provinciale 11 – la tangenziale Sud – all'uscita di via Grezze a Desenzano, in direzione di Lonato. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, complice il traffico ultracongestionato a causa dei tanti veicoli che avevano abbandonato l'autostrada già paralizzata.



La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale: nulla di grave, comunque, un 52enne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa e portato nel vicino nosocomio per ricevere le cure del caso. Pure stavolta le code non si sono fatte attendere: dopo oltre un'ora, si segnalavano rallentamenti fino allo svincolo di Rivoltella.