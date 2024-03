Schianto tra auto, 5 persone coinvolte e caos traffico: oltre 7 km di coda

Traffico nel caos sull'autostrada A4, nella prima mattinata di oggi, lunedì 11 marzo. Poco dopo le 7.30, un incidente che ha coinvolto due auto ha mandato in tilt la carreggiata in direzione Venezia, nel tratto compreso tra i caselli di Desenzano e Brescia Est.

Lo schianto è avvenuto all'altezza della località Gavardina a Calcinato. Sono rimaste coinvolte in tutto cinque persone, una delle quali (un ragazzo di 23 anni) ha riportato lesioni serie ed è stata portata all'ospedale di Montichiari per il ricovero in codice giallo. Sul posto, per il soccorso medico, sono intervenuti gli uomini del V.A.N., Volontari Ambulanza Nuvolento. Una squadra dei vigili del fuoco ha liberato le persone bloccate nelle lamiere e messo in sicurezza i mezzi incidentati.

Lunghe e complicate le operazioni di sanitari e pompieri, nonché quelle per la rimozione dei veicoli. Il traffico è andato letteralmente in tilt: la coda ha superato i 7 chilometri di lunghezza e si segnalavano rallentamenti a oltre due ore dall'incidente.