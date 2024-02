Non vede il camion per la troppa nebbia: ferito il figlio di un imprenditore

Un altro incidente nel Bresciano causato dalla nebbia e dalla scarsa visibilità: due i feriti tra cui il figlio di un noto imprenditore della zona. È successo lunedì mattina a Chiari, sulla Strada provinciale 72: mancava una manciata di minuti alle 10, circa un’ora più tardi rispetto a quanto accaduto sull’autostrada A21 (con due morti e 48 feriti in ospedale: tutta un’altra storia, purtroppo).

L’incidente

Sulla Sp72 il furgone guidato da un 32enne, diretto verso Roccafranca, ha centrato in pieno il camion che aveva davanti a sé e che in quel momento si stava immettendo sulla provinciale, un autoarticolato condotto da un 51enne di nazionalità ucraina: tutto questo, così pare, a causa della fitta nebbia. Il camionista è rimasto praticamente illeso, medicato sul posto e poco più: più gravi ma comunque non preoccupanti le condizioni del giovane, figlio di un imprenditore attivo nel settore del commercio di frutta e verdura e in quel momento impegnato con un trasporto di lavoro.

È stato ricoverato in codice giallo a Chiari, trasportato in ospedale da un’ambulanza di Rovato Soccorso. Sul posto anche l’automedica e i Vigili del Fuoco del comando provinciale: i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Chiari, che si sono occupati anche della difficile gestione della viabilità. La strada è infatti rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.