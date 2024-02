Pietro e Antonella, morti nell'inferno dell'A21: la disperazione del figlio

Inferno in autostrada, come quasi mai si era visto in provincia di Brescia. Alla memoria tornano altre terribili tragedie stradali, da quella di Rezzato sulla Ss45bis in cui persero la vita 5 ragazzi alla più longeva (era il 2008), sempre in A21 con 6 vittime: fino all’incidente dei primi di gennaio del 2018, quando i morti furono 6 a seguito dell’incendio di un camion. Ma il bilancio di quanto accaduto lunedì mattina rimane drammatico, clamoroso, tremendo: gli aggettivi si sprecano di fronte a due vite spezzate all’improvviso, le vite di Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli, marito e moglie di Pontevico, morti sul colpo per le conseguenze della paurosa carambola.

Il bilancio dell’incidente

All’origine dell’incidente (un maxi-tamponamento a catena con conseguenze drammatiche, scatenatosi poco prima delle 9) ci sarebbe stata la nebbia, la scarsa visibilità: come in altri luoghi d’Italia in una giornata purtroppo da dimenticare. Il bilancio dell’incidente sulla A21 tra Pontevico e Manerbio come detto è clamoroso: come riferito da Areu, si contano in tutto 64 persone coinvolte con due decessi, 48 persone ricoverate in ospedale (30 in codice verde e 18 in codice giallo), 14 medicati sul posto ma non ospedalizzati. Tra i feriti, 4 sono stati ricoverati al Civile, altrettanti alla Poliambulanza, 3 al Sant’Anna, 1 al Città di Brescia, 9 all’ospedale di Chiari, 14 a Manerbio, 10 a Cremona, 3 a Montichiari. Resta in gravi condizioni il ragazzo classe 1995, nato a Cremona ma residente a Poncarale, che era alla guida di un furgone coinvolto nel sinistro.

Sul posto, a gestire e drenare i soccorsi, uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco (arrivati da tutta la provincia e oltre) e forze dell’ordine, la Polizia Stradale, e ancora 5 mezzi di soccorso avanzato (4 automediche e una infermierizzata) e ben 13 ambulanze.

Chi erano Pietro e Antonella

Niente da fare, invece, per Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli. La loro auto, una Dacia, è finita sotto la bisarca che davanti a loro avrebbe improvvisamente frenato per evitare l’impatto con un altro mezzo pesante: la vettura è andata completamente distrutta, loro sono morti all’istante. Avevano 75 e 68 anni: entrambi in pensione, si stavano finalmente godendo la vita. Non è chiaro dove fossero diretti lunedì mattina: sta di fatto che il dramma si è consumato a pochi chilometri da casa. Pietro Pelucchi era un operaio in pensione, la moglie Antonella ancora oggi dava una mano in casa di riposo, come volontaria. A casa lasciano l’amato figlio Fabio. Le salme restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.