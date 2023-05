Un pullman di studenti si è ribaltato mentre era diretto a scuola

Autobus fuori strada all’alba di lunedì: diretto a scuola, trasportava una ventina di studenti. L’incidente poco prima delle 7 in Via Caduti del Lavoro ad Azzano Mella, strada di campagna che si collega a Corticelle, frazione di Dello. Il pullman si sarebbe ribaltato su un fianco, per cause ancora in corso di accertamento: forse un cedimento stradale, forse la carreggiata molto stretta, oppure un errore umano.

L’intervento in corso

I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri. Sul posto c’è ancora movimento: dalla centrale operativa di Areu è partito l’allarme in codice rosso. Poi fortunatamente ridimensionato: nessuno si sarebbe fatto troppo male, solo ferite lievi. Ma diversi ragazzi dovranno essere medicati o ricoverati in ospedale (in codice giallo e verde).

Da Brescia è stato fatto decollare l’elisoccorso: mobilitata anche l’automedica, 2 infermierizzate e varie ambulanze. Ci sono mezzi del Sarc di Roncadelle e Castelmella, della Croce Azzurra di Travagliato, del Cosp di Flero, oltre ai Vigili del Fuoco, presenti con diverse squadre sia a supporto delle operazioni di soccorso che per la messa in sicurezza della zona. Passate le 8, l’intervento è ancora in corso.