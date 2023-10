Coppia travolta sulle strisce: donna sbalzata sul marciapiede, uomo trascinato per metri

87 anni lui, 80 lei. Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando sono stati investiti e travolti dall'auto guidata da un altro anziano, di 80 anni. È successo poco dopo le 16:00 di ieri, sabato 14 ottobre, a Bostone di Villanuova sul Clisi, nei pressi del Centro Medici.

L'investimento è avvenuto a poca distanza da dove stazionava una pattuglia della Polizia locale della Vallesabbia, gli agenti hanno assistito in diretta ai fatti, che sono stati confermati anche dall'investitore. L'uomo, risultato negativo ad alcol e stupefacenti, non ha visto la coppia sulle strisce perché abbagliato dal sole.

La donna, residente a Villanuova, è stata catapultata a lato della strada, ed è atterrata sul marciapiede. L'uomo invece, di Calcinato, ha sfondato il parabrezza, poi è stato trascinato per alcuni metri prima di cadere sull'asfalto. Solo a quel punto l'auto è riuscita a fermare la sua corsa. A soccorrere i due anziani sono state un'automedica e un'ambulanza, ma si è reso necessario anche l'elicottero decollato dal Civile di Brescia, che ha trasportato in ospedale l'87enne, in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero serie. Solo codice giallo invece per la donna, portata in Poliambulanza a Brescia.