Auto pirata sorpassa e investe un gruppo di ciclisti: conducente denunciato

Giovanissimi, hanno provocato un incidente e non si sono fermati a prestare soccorso. Gli agenti del comando di Polizia locale della Vallesabbia sono riusciti a dare un nome a due ragazzi di 19 anni che sabato scorso, 7 ottobre, alle 9 di mattina, a Villanuova sul Clisi hanno investito un gruppo di ciclisti durante un sorpasso azzardato.

I fatti. A bordo di una Opel Corsa viaggiavano due diciannovenni, il conducente residente in provincia di Milano, il passeggero in un Comune della Valsabbia. Subito dopo una rotonda affrontata ad alta velocità, in una zona con divieto di sorpasso, l'auto ha sorpassato un altro veicolo e nella manovra ha urtato e fatto cadere diversi ciclisti che viaggiavano in gruppo in direzione opposta, per poi darsi alla fuga. Nella caduta un ciclista è rimasto ferito gravemente. Una volta soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Gavardo, mentre gli amici denunciavano l'accaduto agli agenti.

La zona non era coperta da impianti di videorveglianza, il tenace lavoro della Polizia locale per dare un nome ai responsabili è durato un'intera settimana durante al termine della quale i sospetti sono caduti sull'Opel Corsa. Nel pomeriggio di ieri, venerdì, la stessa auto è stata fermata da una pattuglia e a bordo viaggiavano proprio i due 19enni che, interrogati, ammettono la loro responsabilità per l'incidente di sabato scorso. L'auto tra l'altro presentava abrasioni compatibili con il sinistro.

Entrambi i giovani sono stati denunciati per omissione di soccorso, il conducente anche per fuga da incidente. Il ragazzo rischia la sospensione della patente da un anno a sei mesi a tre anni, reclusione da uno a tre anni. Nel frattempo è emerso che la prognosi per il ciclista con le lesioni più grave è di 30 giorni. L'uomo ha ringraziato gli agenti per la brillante operazione.