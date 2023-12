Incendio in azienda: fumo e fiamme visibili a chilometri di distanza

Incendio in azienda a Pontevico, nella zona artigianale affacciata sulla Strada provinciale 64: l’allarme è scattato intorno alle 15 di mercoledì e non si registrano feriti. Le fiamme hanno provocato però danni significativi, ancora da quantificare: il fronte si è esteso a una cabina di verniciatura. Sul posto anche i tecnici di Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che però avrebbero escluso ogni rischio ambientale.

La mobilitazione

Vasta la mobilitazione del pronto intervento. Almeno 4 le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, arrivate anche da Brescia e Verolanuova: insieme a loro anche i Carabinieri e la Polizia Locale; presente anche la sindaca Alessandra Azzini. Per ogni eventualità, sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca.

L’incendio è stato definitivamente spento solo verso sera: le operazioni di bonifica sono proseguite per diverse ore. Allerta in paese e nei dintorni: il fumo che si è levato in cielo era visibile anche a chilometri di distanza.