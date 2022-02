Ragazzo investe e uccide il marito della sorella: 15 anni di carcere

La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, condannando Renat Hadzovic a 15 anni di carcere per l'omicidio del cognato, il 35enne Omar Ghirardini. I fatti risalgono al 3 gennaio di due anni fa: a seguito di una violenta lite, Hadzovic salì a bordo della sua Bmw e travolse e uccise il marito della sorella, padre di cinque figli. Tutto successe a San Polo, in Via della Maggia, di fianco al campo da rugby.

Secondo l'accusa Ghirardini sarebbe stato travolto a più di 70 chilometri orari. Da qui l'aggravante per minorata difesa, ma anche l'attenuante per il fatto che Hadzovic – oggi 30enne – sarebbe stato provocato: Ghirardini, infatti, adirato per il mancato invito a una festa, avrebbe perfino cercato di accoltellare i suoi parenti, tra cui Hadzovic.

La lite come è noto si concluderà in tragedia. Ghirardini si sarebbe allontanato a piedi e poi raggiunto e investito, a San Polo, da Hadzovic, che invece abitava in Via Borgosatollo. Accusato di omicidio volontario, è finito a processo e condannato a 15 anni in primo grado: ora la pena è stata confermata anche in appello.