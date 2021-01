Coronavirus, c'è un positivo in classe: 15 bambini finiscono in quarantena

Il comune di Gussago ancora al centro dell'attenzione a causa del coronavirus. Da inizio anno i casi accertati sono stati 158, portando il sindaco a parlare di una grave situazione "ben oltre la zona rossa".

Come se non bastasse, da oggi una classe quinta della primaria di Navezze è a casa in isolamento, dopo che un bimbo è stato trovato positivo alla covid-19 dopo il tampone effettuato al pronto soccorso.

In base alle indicazioni dell'Ats, sono subito scattati tutti i provvedimenti cautelari: la chiusura della classe è prevista fino all'8 di febbraio e riguarderà in tutto 15 bambini, che continueranno a studiare con la didattica a distanza. Al momento, sembra che non ci siano altri alunni con sintomi riconducibili al virus.