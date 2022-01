Stroncato in pochi mesi da una terribile malattia: morto il dottor Giorgio Laffranchini

Incredulità e dolore a Nave, come a Bagnolo Mella, per la morte del dottor Giorgio Laffranchini. Chirurgo e direttore sanitario di numerose case di riposo della nostra provincia, è stato strappato in breve tempo alla vita da un male incurabile. Aveva 70 anni. Le sue condizioni sarebbero precipitate all’improvviso, all’inizio del 2022, proprio pochi giorni dopo la scadenza del suo mandato come direttore sanitario della Rsa Fondazione Paolo VI di Bagnolo Mella. Ha lavorato fino all’ultimo, con dedizione e grande professionalità:

“Era un bravissima persona. Molto disponibile, andava al sodo delle questioni - così lo ricorda Angelo Chiari, presidente della Rsa -. Il suo contributo è stato fondamentale per la nostra struttura: uscivamo da un periodo terrificante (la prima ondata di Coronavirus n.d.r.) e lui ci ha aiutato tantissimo a superare quel capitolo buio.” Già direttore sanitario della Rsa Villa Fiori di Nave, comune dove il chirurgo abitava, era approdato a Bagnolo Mella nel giugno del 2020, proprio per sostituire il dottor Fiorlorenzo Azzola, il precedente direttore della Rsa Paolo VI di Bagnolo Mella, stroncato dalla furia del Covid nella primavera del 2020.

Il suo contratto era scaduto il 31 dicembre, ma Laffranchini avrebbe voluto e dovuto continuare ad operare - come medico - nella struttura. Purtroppo non ne ha avuto il tempo: il tumore contro cui lottava se l’è portato via prima che potesse tornare dai suoi pazienti. Oltre al personale e alla direzione della Fondazione Paolo VI di Bagnolo Mella, lo piangono la moglie Luisa; i figli Laura, Giacomo e Clara; la mamma Maria Giovanna; il fratello Francesco e la sorella Paola. L’ultimo saluto nel pomeriggio di lunedì, alle 14, nella chiesa parrocchiale di Nave.